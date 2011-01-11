Okullardan 45 klima çalıp parasıyla Uludağ'a gittiler

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Okullardaki klimaları çalıp satan 7 kişi, parayla Uludağ'a tatile gitti, mutluluk pozları verdi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden 25 yaşındaki Ramazan S., adını açıklamayan bir hayırseverin okullarda bulunan klimaların tamir ve bakımlarını yaptırmak istediğini, çok eski klimaların yerine ise yenilerini alacağını söyledi. Bunun üzerine yetkililer, hayırsever adına geldiğini söyleyen Ramazan S.'yi Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirdi.Buraya giden Ramazan S., ilçedeki 5 okulun müdürüyle okulları tek tek gezip, yanında bulunan sözde tamirci arkadaşlarıyla birlikte 45 klimanın hem iç hem de motor ünitesini sökerek, tamir ve bakım yaptırmaya götürdü.Bir hafta sonra klimaların geri gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan eğitimciler, polise başvurdu. Polis ekipleri, 7 kişinin lüks bir minibüsle Uludağ'da tatil yaptıklarını belirledi. Ramazan S.'nin yanı sıra 21 yaşındaki Elif S., aynı yaştaki Hüseyin Ö., Gökhan Ç., 20 yaşındaki Özge Ş., aynı yaştaki Adnan T. ve Rukiye T. gözaltına alındı. Tatilde bol bol fotoğraf çektiren gençlerin, klimalar önünde zafer işareti yaparak poz verdiği de görüldü.Şüpheliler, ilk sorgularında klimaları ikinci el spot mağazalarına sattıklarını söyledi. Polis dolandırıcıların gösterdiği mağazalarda bulunan klimaları topladı. Bazıları ev ve işyerlerine satılan klimalar da satıldıkları yerlerden söktürülüp okullara iade edilmek üzere alındı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerden Ramazan S.'nin anneannesini gasp suçundan da arandığını ve asker firarisi olduğunu belirledi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.