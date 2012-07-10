Okullardaki cıvalar toplanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt genelindeki okullarda eğitim malzemesi olarak bulunan cıvaları toplatma kararı aldı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu, bazı okullarda öğrencilerin cıvalardan zehirlenmesi gerekçe gösterilerek eğitim malzemesi olarak okullarda bulunan cıvanın toplatılmasına karar verdi.

Bu kapsamda hangi okullarda ne kadar cıva bulunduğu tespit edilecek ve bu bilgiler doğrultusunda açılacak ihaleyle cıvanın okullardan toplatılmasına geçilecek.

Resmi ve özel okulların müdürlükleri, Bakanlığın internet sitesinde oluşturulacak ''Cıva Miktarı Modülü''ne okullarındaki cıva miktarıyla ilgili bilgileri girecek.

Bakanlık cıvanın toplatılması aşamasına ilişkin duyuruyu ayrıca yapacak.

Cıva ile ilgili bilgilerin doğru ve zamanında sisteme girilmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan milli eğitim müdürleri ve okul yöneticileri sorumlu olacak.



Cıvalı termometrelerin satışı durdurulmuştu



Sağlık Bakanlığı da vücut sıcaklığını ölçmede kullanılan cıvalı termometrelerin satışını ''sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturduğu'' gerekçesiyle durdurmuştu.

Bazı mikroorganizmalar ise cıvayı daha zehirli bir hali olan metilcıvaya dönüştürmekte.

Cıvanın buharını solumak, insanlarda gelişmekte olan sinir sistemlerine zarar veriyor.