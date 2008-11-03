Okullarda yeni TL tanıtılacak

YTL'deki 'Yeni' ibaresinin bu yıl sonunda kaldırılacak olması nedeniyle okullarda 'YTL den TL’ye Geçiş Tanıtım Kampanyası” kapsamında 'yeni' TL'ler tanıtılacak.



Yeni Türk Lirası'nın (YTL) başındaki “Yeni” ibaresinin bu yılsonunda kaldırılacak olması nedeniyle okullar “YTL'den TL'ye Geçiş Tanıtım Kampanyası” kapsamında “yeni” “TL”leri öğrenecekler. Kampanya kapsamında oluşturulan afiş ve broşürler ilk ve ortaöğretim kurumlarına dağıtılırken, tüm öğrenciler yeni “TL”leri yılsonuna kadar öğrenmiş olacak. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle de yeni "TL"ler müfredata girecek.



Türk Lirası'ndan 6 sıfır “0” atılması nedeniyle Yeni Türk Lirası olan Tür para biriminde bu yıl sonu itibariyle “Yeni” ibaresi kaldırılıyor. Geçiş döneminden çocuk ve gençlerin etkilenmemesi ve geçiş öncesinde Yeni “TL”leri öğrenmeleri amacıyla Merkez Bankası tarafından başlatılan “YTL'den TL'ye Geçiş Tanıtım Kampanyası” okullarda uygulanmaya başlanıyor. Kampanya kapsamında öğrenciler “Yeni”" ibaresinin kaldırılarak geleneksel para birimi olan Türk Lirası'na dönülmesi konusunda bilgilendirilecekler. Ayrıca Türk Lirası banknot ve madeni paraların fiziki ve güvenlik özelliklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı afiş ve broşürler, tanıtıcı çalışmalar kapsamında örgün ve yaygın eğitim kurumlarına dağıtıldı.



TL, 2009 yılında müfredatta



Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan'da konu ile ilgili bir genelge yayınlayarak milli eğitim müdürlükleri ve Merkez Bankası'nı konu ile ilgili bilgilendirdi ve gereğinin yapılmasını istedi. Kampanya kapsamında ayrıca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılan öğretim materyallerindeki “Yeni Türk Lirası” ve “Yeni Kuruş” para birimlerinin yazım ve görselleri yerine Merkez Bankası Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım afiş ve broşürlerindeki yeni para birimlerinin yazım ve görselleri kullanılacak.



