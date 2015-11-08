Okullarda 'yağmur duası' eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Değerler Eğitimi içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerine ‘yağmur duası’ üzerinden dua etmenin anlamı ve önemi anlatılıyor. ‘Dua ve İbadet’in de bir başlık olarak geçtiği Değer Eğitimi Yıllık Planı 15 Ekim’de okullara ulaştırıldı. Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Kemal Irmak ise Değerler Eğitimi'nde bütün kavramların Sünni değerler ile açıklanmasını eleştirdi.

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre Orta okul ve liselerde verilecek Değerler Eğitimi derslerinin detayları ortaya çıktı. Değerler Eğitimi seminerleri eğitim ve öğretim yılına yayılacak. Değerler Eğitimi’nin en çarpıcı konu başlığı ‘dua ve ibadet’ oldu.



Toplumsal yaşamda sevgi, saygı gibi kavramların eksildiği gerekçesiyle çalışmaları başlatılan Değerler Eğitimi için geçen yıl temmuz ayında İslamcı Hizmet Vakfı ile protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları protokol sonrası gelen eleştirilere Değerler Eğitimi’nin İslamcı bir içeriğe sahip olmayacağını savundu. Ancak 39 sayfadan oluşan, ‘dua ve ibadet’, ‘iktisat ve şükür’ gibi 9 konu başlığından oluşan Değerler Eğitimi Yıllık Planı 15 Ekim’de okullara gönderildi. ‘Dua ve ibadet’ başlığı altında ortaokul ve lise öğrencilerine ‘yağmur duası’ üzerinden dua etmenin anlamı ve önemi anlatılıyor. Yağmur duası edildiğinde yağmurun yağmayabileceği, bunun yaratıcının takdirine bırakılması gerektiği ifade ediliyor.





“Allah’a bırakmalı”





Değerler Eğitimi Yıllık Planı ‘Dua ve ibadet’ başlığı altında yer alan ifadeler şu şekilde: İbadetlerin belirli vakitleri olduğu gibi bazı duaların da özel vakitleri vardır. Güneşin batması, akşam namazının vakti olduğu gibi. Yağmursuzluk da yağmur duasının vaktidir. Dua vakti geldiği için yapılmalı, yağmurun yağıp yağmamasına bakılmamalıdır. Yani sonucu Allah’a bırakmalı, takdir edilene razı olunmalıdır. (tedavi şeklini doktora bırakmak gibi) Dua sadece ‘el açıp bir şey istemek’ değildir. İstediğimiz şeyi elde etmek için gayret sarf etmek ve çalışmaktır. Bu çalışmak da ayrıca ibadettir.



Eğitim Sen: Ötekileştirici anlayış kabul edilemez



Eğitim Sen Erzincan Şube Başkanı Kemal Irmak ise Değerler Eğitimi Yıllık Planı’nın kendi okullarına da ulaştığını belirterek ‘değerler eğitimi’nin tek bir dinin tek mezhebinin değerleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Toplumun bu şekilde kutuplaştırıldığını anlatan Irmak, “Laiklikten, seküler yaşamdan yana olanlar hiçleştiriliyor. Yıllık planda adalet, iktisat, ibadet gibi kavramlar İslam’ın Sünni değerleriyle açıklanıyor. Bu inancın dışında kalanlar ötekileştiriliyor” dedi. Irmak, “Hizmet Vakfı aynı şekilde Sünni inancını yaymaya çalışıyor. O zaman Erzincan’da yaşayan Aleviler haklı olarak ‘Pir Sultan Abdal Kültür Derneği niye yok sayılıyor’ sorusunu gündeme getiriyor. Bizim bu ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı kabul etmemiz mümkün değil. Öğrencilerimize bu şekilde öğretilmesinin sağlanmasını da istemeyiz”ifadelerini kullandı.