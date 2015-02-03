Okullarda süt yanında kuru üzüm ve kuruyemiş dağıtılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, kansere karşı sağlıklı beslenme adına bazı adımlar atılacağını belirterek, “Bunun için okullarda artık sütün yanı sıra kuru üzüm ve kuruyemiş de dağıtacağız” dedi.

Lütfü Erdoğan'ın Habertürk'te yayınlanan haberine göre, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, “4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 2015 Dünya KanserGünü’nün ana teması, “Sağlıklı Yaşamayı Seçmek, Erken Tanı Sağlamak, Herkes İçin Tedavi, Yaşam Kalitesi İmkânsız Değil” olarak belirlendi.

‘Fiziksel aktiviteyi artıracağız'

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanserinin ilk sırada yer aldığını ifade ederek, “Taramalar bizim için çok önemli. İzmir aktif kanser kayıt merkezimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından eğitim merkezi olarak örnek gösterildi. Tütünle mücadelemizle birlikte kanserde düşüş yaşandı. Kanser olmadan önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu amaçla sağlıklı beslenmeyi öne çıkarıyoruz. Bunun için okullarda artık sütün yanı sıra kuru üzüm ve kuruyemiş de dağıtacağız. Bisiklet yolu yapanlara da bisiklet vereceğiz. Fiziksel aktiviteyi artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kanser Daire Başkanı Murat Gültekin ise 2014 yılında gerçekleştirilen kanser taramalarında 97 bin erkek, 62 bin kadına kanser teşhisi konulduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Meme kanserinde Türkiye genelinde toplam taranan kişi sayısı 1 milyon 900 bindir. Tarama oranımız yüzde 33.5’tir. Bu çok iyi rakam çünkü yüzde 5-6 düzeyinde başlamıştı. Rahim ağzı kanserlerinde yüzde 82’ye yaklaştık. Burada yaklaşık 3 milyon kadınımızı hedef koyduk. 2014 yılında 2 milyon 750 kadının HPV’li taraması yüzde 82 gibi çok ciddi bir rakama ulaştı. Bağırsak kanseri yeni başlanmış bir kanser ve bir yılda 6 milyon 500 bin kişiyi taramayı hedefliyoruz."

Yılda 14 milyon vaka

Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Başkanı Tezer Kutluk da dünyada her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığını söyledi. Kutluk, her yıl 8 milyon hastanın kanserden öldüğünü kaydederek, “Dünya ülkelerinin bu alana yıllık 18 milyar dolar kaynak aktarmasıyla 2030 yılına kadar ölümlerin yüzde 30’u azaltılabilecek” diye konuştu.