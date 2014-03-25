Okullarda 'sorgu odası' iddiası

Manisa'da bazı devlet okulları, dershaneler ve yurtlarda sorgu odaları oluşturulduğu ve müfettişlerin cemaate yakın öğrencilerin ifadelerini aldığı iddia edildi.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Recep Varlıakman, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında bazı iddialarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dershaneler konusunda baskısının arttığını öne süren Varlıakman, 08.03.2014 tarih ve 1009792 sayılı, Milli Eğitim Bakanı'nın imzası ile valiliklere gönderilen yazı ile Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettişler görevlendirdiğini söyledi.

Varlıakman, görevlendirilen müfettişlerin bazı dershanelere, okullara ve yurtlara giderek, orada tespit ettikleri öğrencilerle görüşüp ifadelerine başvurduklarını ve yazılı ifadelerini aldıklarını ileri sürdü.

Recep Varlıakman öğrencilere şu soruların sorulduğunu iddia etti:

'Devam ettiğiniz dershanede siyasi propaganda yapıldı mı?

Propaganda faaliyetlerinde devlet erkanına yönelik iftira, kin ve nefret uyandırıcı ifadelere rastladınız mı?

Yapılan yönlendirmelere ve propagandalara tepki gösteren farklı siyasal tercihleri bulunan öğrenciler dershanelerden uzaklaştırıldı mı?'

'Veli olarak ben bilirim'

Cumhuriyet Savcılarını göreve çağıran Varlıakman, "Öğrenciler üzerinde bu baskı ve soruşturmalar başlatılırken öğrenci velisinin bilgisi, görüşü veya onayı alınmış mıdır? Alınmamışsa çocuklarımız, okullarında veya dershanelerde niçin rahatsız ediliyor?

Okumaktan başka bir çabası olmayan gençlerimizin bu ve buna benzer sorular sorarak kafalarını karıştırmaya ve siyasetin, iktidarın çatışma ortamına sürüklemeye hiç kimsenin hakkı yok. Bir öğrenci velisi olarak, çocuğumu hangi dershaneye göndereceğimi veya göndermeyeceğimi ben bilirim. Bu konuda iktidarın beni yönlendirmeye hakkı yok" dedi.