Okullarda serbest kıyafete özel okul modeli

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, velilerden ve eğitim sendikalarından gelen yoğun şikayet üzerine yönetmeliği yeniden inceleme kararı aldı. Özel okullarda, velilerin yüzde 60’ının onayına bırakılan serbest kıyafet uygulamasının devlet okullarında da geçerli olması planlanıyor.

Avcı’nın, serbest kıyafetle ilgili şikayetleri veli, eğitim sendikası, okul forması imal eden firmalar, özel okullar ve tüm kesimlerden tek tek dinledikten sonra yönetmeliğin tekrar incelenmesi için talimat verdiği bildirildi. MEB yetkilileri, Avcı’nın, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer döneminde yayınlanan yönetmeliği tamamen değiştirmese de sadece ek bir madde ile özel okullara sağlanan velilerin yüzde 60’nın onayı ayrıcalığının, devlet okullarında da geçerli olması için bir değişiklik yapabileceğini bildirdiler.

Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan söz konusu kararın açıklanacağı belirten MEB yetkilileri, yönetmelikteki “Velilerin en az yüzde 60’nın onayıyla, özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenir” ifadesinin aynı şekilde devlet okulları için de geçerli olabileceğini söylediler.

Eski Bakan Dinçer’in geçen kasımda yayınladığı genelge tartışma yaratmış ve eğitim sendikaları başta olmak üzere velisinden, özel okuluna tüm kesimlerden tepki çekmişti. Ancak Dinçer, geri adım atmamış ve yönetmeliğin yayınlandığı günden itibaren öğrencilerin okula serbest kıyafetle gidebileceğini bildirmişti.

Türkiye Özel Okullar Birliği de serbest kıyafet uygulaması konusunda birçok üye okulda velilere sorduklarını ve “formaya devam” kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine MEB’den karşı atak gelmiş ve bakanlık il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği bir yazıyla, özel okullara, öğrenci kıyafetini belirlemek için velilerden imzalı belge alma şartı getirmişti.

(hürriyet)