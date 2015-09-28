Okullarda kola ve cips yasaklanıyor

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, okul kantinlerinde gazlı içecek ve cips gibi ürünlerin satışının yasaklanacağını söyledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir okulu ziyaret eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni eğitim yılında Sağlık Bakanlığı, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortak yürütecekleri çalışma ile 'Sağlıklı Kantin Uygulaması' başlatacaklarını söyledi.

Hasan Özbey'in DHA'da yer alan haberine göre, Sağlık Bakanlığı olarak, sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum hedeflendiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, şöyle dedi: "İki kelime önemli. Bunlardan birincisi sağlıklı beslenme, ikincisi de hareketli yaşam. Sağlıklı beslenmede özellikle öğrencilerimize kantinlerde uygulayabilmek için Sağlıklı Kantin Uygulaması hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz sağlıklı beslenmenin ilk ayağını buralarda, okullarda öğrenecekler."

Açıklamasında, veliler ve ailelere de seslenen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, anne ve babalardan da mutfaklarını ve buzdolaplarını sağlıklı beslenmenin kültürüne uygun ürünler hazırlamalarını istediklerini kaydetti.



Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Özellikle annelerimiz çocuklarını okula gönderirken onlara mutlaka kahvaltı ettirmelerini istiyoruz. Olmazsa olmaz öğünümüz; kahvaltılardır. Ülkemizde, zeytin, peynir, yumurta, domates, biberi, sütü olan bir ülkeyiz. Bunların çocukların damak tadına göre bir kültüre dönüştürecek, sabah kahvaltıya dönüştürmesi gerekiyor.



Biz de bağlamda Sağlık Bakanlığı olarak Sağlıklı Kantin uygulamasını bu yıl hayata geçiriyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olarak 3 bakanlığımız bir arada çalışmalar yapıyor. Gazlı içecekler, cips türü yiyecekler tamamen kantinlerde yasaklanıyor. Meyve, ayran, süt peynir ve bu anlamda yine destek olsun diye sandviçler ama peynirli domatesli biberli sandviçler olacak. Gazlı içecekler ve cipslerin yasak olması sağlıklı yaşam kültürüne katkı sağlayacağına inanıyorum."

Bakan Müezzinoğlu uygulamanın tüm ortaöğretim ve ilköğretim okullarında geçerli olacağını ekledi.