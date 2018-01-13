Okullararası Türkiye Hentbol Şampiyonası öncesi kaos var

Ayıkla şimdi pirincin taşını...!

ERCAN ATA, ANKARA/ DHA

Okul sporları Hentbol Türkiye Birinciliği yarışmaları 13-17 Ocak 2018 tarihlerinde Karabük ilinde yapılacak olan ve bugün başlayan Bu yarışmalar öncesi Spor Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları federasyonu büyük bir uygunsuzluğa imza attı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi ISF (Uluslararası Okul Sporları federasyonu) Doğa okullarına sahte oyuncu oynattığı gerekçesiyle 4 yıl süreyle bütün branşlarda hak mahrumiyeti cezası verdi. Okul Sporları federasyonu bu kararı İl müdürlüklerine ve Okullara bildirdi.

Okul sporları federasyonu ceza alan okulun yöneticisinin hem kafile başkanı ve aynı zamanda kendi yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle kendi Disiplin kurulunda ISF (Uluslararası Okul Sporları federasyonu)nun verdiği ceza ile ilgili hiçbir işlem yapmadı.

Diğer taraftan yurt içi yarışmaları düzenleyen Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı; Amatör Spor dalları Ceza yönetmeliğinin madde 15 (c) bendini ihlal ederek \" Temsili Milli ve Milletlerarası Yarışmadan Men Cezası Temsili Milli ve Milletlerarası yarışmalardan çıkarılması halinde Milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse çıkarılma nedeni olan suçun mahiyetine göre evrak Genel Müdürlük Ceza kuruluna sevk ederler\" Eşitlik ve hukuksal ilkeye aykırı bir uygulamayla; Doğa okullarının yarışmalara katılmasına göz yumdu.

Bu sebeple mahallinde başlayarak, Grup, Yarı Final yarışmalarında Doğa Okullarıyla karşılaşmış bütün okulların mağdur olması buna bağlı olarak hukuksal hak aramaları ortamı doğdu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Doğa Okulları Türkiye şampiyonasına katılıyor. Şampiyon olursa Okul Sporları Federasyonu tarafından ISF cezası sebebiyle Yurt dışı yarışmalara gönderilmeyeceği ifade ediliyor. Şayet böyle bir durum mevcut ise bu okulun başından beri yarışmalara katılmasına haksız yere diğer okulların mağdur edilmesine neden göz yumulduğu bilinmiyor.

Ülkemizi uluslararası yarışmalarda birinci olan takım ve okulların temsil hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda ikinci olan okulun Katar\'da yapılacak ISF hentbol Dünya Şampiyonasına katılamama durumu söz konusu. İşin başından beri gerekli önlemleri almayan Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı ile Okul Sporları Federasyonu büyük bir skandala imza attılar.

