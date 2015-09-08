Okullara yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni inşa edilecek okulları yeniden planlayarak, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlamaya çalışacak. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve liselerin her biri müstakil bağımsız binalardan oluşacak, öğrenciler için kapalı teneffüs alanları düzenlenecek.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre; MEB, ‘Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu’nu hazırladı. 15-20 yıl öncesinin koşullarına göre tasarlanmış binaların bugünün ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle hazırlanan kılavuza göre, okullar artık trafik yoğunluğundan az etkilenen, toplu taşıma araçlarına rahat erişilebilen ve havaalanı, demiryolu, otoyol ve fabrika gibi gürültüye neden olan yerlerden uzak bölgelere inşa edilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerin her biri müstakil bağımsız binalar olarak planlanacak. Okullar uzak, yakın ve orta vadede gelişme potansiyeli yüksek bir bölgede olacak.

Koridorlar ince uzun olmayacak

Okulların giriş holleri öğrenci sayısına göre geniş ve aydınlık olarak tasarlanacak. Holler, öğrencilerin yığılma olmadan, hızlı ve kolayca çıkabilmelerine imkân verecek. İnce uzun koridorlar yerine iç bahçeli yerleşim planları tercih edilecek. Soğuk bölgelerde yapılacak binaların koridorlarında ve anasınıflarında öğrencilere toplanma imkânı sağlayacak açıklıklar oluşturularak, kapalı teneffüs alanları düzenlenecek. İlkokullarda, eğitim yapısı içinde planlanan anasınıfının farklı bir girişi, araç yaklaşım alanı ve bağımsız oyun alanı bulunacak. Anasınıfı eğitim mekanları zemin katta, farklı bir koridora yerleştirilecek, okul içinden de bağlantı sağlanacak.

Öğretmenler odasının yeri yeniden planlanacak

Müdür odaları özellikle ders dışı etkinlikler ve ders aralarında öğrencilerin rahatlıkla izlenebileceği, okulun girişlerine görüş açısı bakımından hâkim konumda yerleştirilecek ve idari personel odası ile irtibatlı olacak. Öğretmenler odası ve zümre öğretmenler odası da öğrenciyi gözlemlemeyi ve sürekli iletişimi kolaylaştıracak şekilde konumlandırılacak.

Derslikler 30 öğrenci kapasitesine göre planlanacak, ders araçlarının konulabileceği direkt dersliğe açılan depo alanları da tasarlanabilecek. Her öğrenci için derslik malzemeleri veya kitap dolabı ile kıyafetlerinin konulabileceği dolaplar düşünülecek. Sınıf kapıları dışa açılacak ve pencere alanının, derslik alanına oranı yüzde 25 olacak.

Laboratuvarlar tercihen zemin katta tasarlanacak, dışarıya özel açılan acil çıkışlar düşünülecek. Kantinler 4-6 kişilik gruplar halinde oturma imkânlı, tercihen zemin katta, bahçeye açılacak şekilde planlanacak. Öğrenci kapasitesine göre binada kolay algılanabilir konumda, biri asansör veya bina içi rampası yanında olmak üzere, en az iki adet ana merdiven bulunacak. Asansörler, aynı zamanda acil müdahalelerde sedye kullanımına imkân verecek şekilde tasarlanacak.

Otopark ve dükkan yasak

Okul bahçesi içerisinde standart boyutlarda en az 1 adet basketbol-voleybol sahası bulunacak. İmkân olduğu takdirde her 300 öğrenci için ek 2 adet basketbol potası eklenecek. Giriş kapılarında güvenliği sağlayacak, giriş ve çıkışları kontrol edecek en az 3 metrekare büyüklüğünde kontrol kulübeleri yapılacak. Eğitim yapısı arsaları üzerinde ticari amaca yönelik otopark, dükkan gibi mekanlar olmayacak.

Gece için iyi aydınlatılmış, güvenli, öğretmenler kadar öğrenci velileri, ziyaretçiler ve engelli araçları için de yeterli otopark alanları ayrılacak. Okulun her iç mekanının en fazla tek yüzünde özel renk kullanılacak ve pembe-mavi ayrımından veya cinsiyet ayırıcı tanımlamalardan kaçınılacak. Prizler topraklı ve çocuk korumalı olacak. TV, bilgisayar ve projeksiyon gibi elektrikli cihazların kabloları, kablo kanalı içine alınacak.