-OKULLARA VE HASTANELERE SALDIRANLAR KARA LİSTEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 13.07.2011 - BM Güvenlik Konseyi, çatışmalarda okullara ve hastanelere saldırıda bulunan tarafların yaptıklarından sorumlu tutulmasını isteyen ve onları BM'nin kara listesine alan bir karar kabul etti. Konsey'in dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin katıldığı toplantıda silahlı çatışmalarda çocuk konusu ele alındı ve ardından Almanya tarafından hazırlanan karar tasarısı kabul edildi. Konsey'in kabul ettiği karara göre, çatışmalar sırasında okullara ve hastanelere saldıran, çocukları öldüren, sakat bırakan, eline silah veren ya da cinsel olarak istismar edenlerin yaptıklarından sorumlu tutularak hesap vermeleri istendi. Kararda okul ve hastanelerin ''güvenli sığınaklar'' oldukları belirtilerek bu tür saldırılarda bulunan tarafların (ordu ya da isyancıların) kara listeye alınarak BM Genel Sekreteri tarafından yayımlanan listede isimlerinin açıklanması öngörüldü. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle yaptığı açıklamada, çocukların şiddetin ve ihtilafın ilk kurbanları olduklarını belirterek ''Onları korumak için elimizden geleni yapmalıyız'' dedi. Genel Sekreter Ban da açıklamasında kararın kabulünden memnuniyet duyduğunu ifade ederek silahlı çatışmalarda çocukları korumanın barış ve güvenlik konusu olarak değerlendirilmesinin son derece doğru olduğunu belirterek ''Kararla bundan böyle yıllık yayımladığım raporlarda hastane ve okullara saldıran tarafların isimleri yer alacak'' dedi. UNICEF Başkanı Anthony Lake de açıklamasında okullara ve hastanelere yapılan saldırıların ''uluslararası hukukun ve ortak insanlığın ihlali'' olduğunu belirterek ''Konsey bu kararla, söz konusu saldırıların çocuklara yapılan saldırı olduğunu teyit etmiştir'' dedi. UNICEF'ten verilen bilgiye göre dünyada Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu'da en az 31 ülkede okullar silahlı çatışmalarda hedef alınıyor.