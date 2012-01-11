Okullara kar tatili

T24 - Kar yağışı nedeniyle Ankara, Kastamonu, Burdur ve Çankırı'nın bazı ilçelerinde ilköğretim okulları ile liselerde eğitime bir gün ara verildi.



Etkili kar yağışı nedeniyle Ankara'nın Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Elmadağ merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, Elmadağ'a bağlı 7 köy ve 3 mahallenin bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Nallıhan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Kastamonu'da, merkeze bağlı 91, ilçelerden Araç'ta 71, Daday'da 40, Devrekani'de 48, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 22, Küre'de 31, Taşköprü'de 83, Tosya'da 30 olmak üzere toplam 428 köy yolu ulaşıma kapandı, merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Burdur'un Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.



Çankırı'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta ve Çerkeş ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği, iki ilçede de kar yağışının devam ettiği bildirildi.



Kütahya'da, 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezi, Altıntaş, Dumlupınar ve Hisarcık ilçelerindeki okullar, Emet ve Çavdarhisar ilçelerinde ise taşımalı ilköğretim okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Merkezde görevli engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayıldı.



Afyonkarahisar ve Uşak'ta da ilköğretim okulları ve liseler tatil edildi. Denizli'de ise Buldan ve Sarayköy ilçesi dışında bütün okullar tatil.



Isparta'nın Yalvaç, Bingöl'ün Karlıova, Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit, Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ile Kırıkkale'nin Balışeyh, Karakeçili, Sulakyurt ve Keskin ilçelesinde de bugün okullar kapalı.



