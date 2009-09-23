Okullar sıkıntılarla açılıyor

Yeni eğitim - öğretim dönemi yarın başlıyor. Ancak sıkıntılar son bulmadı.



Okullar açılıyor ancak derslik sıkıntısı nedeniyle 453 bin öğrenci birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görecek. Üstelik 228 bin çocuğun okulu bile yok. İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, göç nedeniyle İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da çok ciddi derslik ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Er “İstanbul’a her yıl 60 bin kadar öğrenci geliyor” dedi. Derslik sıkıntısı nedeniyle yarım milyon öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görüyor. İlköğretim çağındaki 228 bin çocuk ise hiç okula gitmiyor. Türkiye’nin dünya okullaşma sıralamasında 106’ncı olması da zaten bunu kanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, bazı illerde derslik açısından ciddi sıkıntı yaşandığını belirterek, göç kaynaklı olarak 22 bin okulun da kapandığını bildirdi. Er, yaptığı açıklamada, Türkiye’deki 32 bin 662 ilköğretim okulunun 12 bin 191’inde birleştirilmiş sınıf uygulaması olduğunu ve bu okullarda, tüm öğrencilerin yüzde dördünü oluşturan 453 bin çocuğun eğitim aldığını söyledi.

İstatistiklere göre, kırsal bölgelerde, 586 yatılı ilköğretim okulunda 148 bin öğrenci kayıtlı.

Derslik kapasitesi olarak, Türkiye genelinde derslik başına 31 öğrenci düşüyor, ancak bu rakam kırsal kesimlerde 19, kentlerde ise 35. İbrahim Er, özellikle göç alan büyük iller derslik sıkıntısı yaşandığını, ancak 53 ilde hiç derslik ihtiyacı bulunmadığını vurguladı.

Okul öncesi eğitimin bu yıldan itibaren 32 ilde zorunlu olacağına işaret eden Er, “Kapanan okullar ‘tasnif’ ediliyor. Bir kısmı okul öncesinin ihtiyacı için onarılıp kullanılacak. Bir kısmını da muhtarlıklara veriyoruz, köy konağı, köy oturma odası, kütüphane yapmaları için. Bazıları da köy tüzel kişiliği tarafından satılacak’’ dedi. Kayıt larda 128 bin 814’ü kız olmak üzere toplam 228 bin 662 çocuğun okula gitmediğinin görüldüğünü bildiren Er, “Bunların bir kısmı engelli, bir kısmı ölmüş ve nüfustan düşülmemiş ama halen kayıtlarda gözüküyor’’ dedi.

Gönderilmeyen 100 bin çocuk

Okula “özellikle gönderilmeyen’’ 100 bine yakın çocuk bulunduğunu bildiren İbrahim Er, “Bunların herbirini bir okulla ilişkilendirdik. O okul, çocuğun okula gitmeme nedenlerini belirliyor ve kayıt yaptırmaları için çalışıyor’’ diye konuştu.

