Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda okulların kapanacağı tarihi 17 Haziran 2016 olarak belirlendi. Lise son sınıfların üniversite sınavları nedeniyle erken bir tarihte tatile çıkmaları bekleniyor.

Öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmak için daha fazla zamana sahip olması hedefleniyor.

Öğrenciler ve veliler her sene olduğu gibi bu sene de karne sonuçlarını e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek.

MEB ‘den açıklama

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlangıcına ilişkin MEB tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının başlangıcı, 14 Eylül 2015 tarihi olarak belirlenmişti.

Ancak öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamızın ve turizm sektör temsilcilerinin eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihinin Kurban Bayramı sonrasına ertelenmesine ilişkin yoğun talepleri gündeme alınarak yeni bir çalışma yapılmıştır.

Yapılan çalışma neticesinde Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim öğretim kurumlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 28 Eylül 2015 olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

2016- 2017 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Öte yandan 2016-2017 Eğitim-öğretim yılının, 19 Eylül 2016´da başlayıp 9 Haziran 2017 Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Hazırlanan 2016-2017çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.