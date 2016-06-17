18 milyon öğrenci karne aldı

2015-2016 eğitim öğretim yılı bugün (17 Haziran 2016) sona erdi. Karne alan 17 milyonu aşkın öğrencinin velileri için uzmanlar; "düşük notları krize dönüştürmeyin" uyarısı yapıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; uzmanlar karnesinde zayıfı olan öğrenciler için aileleri uyararak, ceza ya da kötü söz söylememeleri gerektiğini vurguluyor. “Sadece çocuğunuzun karnesine bakarak ceza veren ebeveynlerden olmayın” diyen Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap, “Yalancılığa teşvik edilerek karnesinde oynamalar yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğrencilerin üzücü öykülerine tanık olabiliyoruz. Bunların önüne geçmek için çocuğunuzla sağlıklı iletişim halinde olun” uyarısında bulundu.

Başarının tarifinin ‘yüksek not’ olmadığı söyleyen Jagtap; “Bazı öğrenciler bütün yıl çalışıp iyi notlar almanın rahatlığıyla tatili dört gözle beklerken, bazıları içinse düşük notların aileye bildirilmesi sıkıntı kaynağı olabiliyor." ifadelerini kullandı. Çocukların, anne babalarından gelecek tepkileri kestiremeyip cezalardan ürküp, hatalı ve üzücü yollara başvurabildiklerini belirten Jagtap, karnesinde oynamalar yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğrencilerin öykülerini buna örnek olarak gösterdi.

"Sadece notlara odaklanmayın"

Yrd. Doç Dr. Jagtab, bu olayların önüne geçebilmek için ebeveynlerin sadece notlara odaklanmak yerine, genel olarak çocuklarının gelişimini, öğrenmesi ve destek olması gerektiğini söyleyerek; "Sadece yıl sonunda karneye bakıp öğüt ya da ceza veren ebeveynlerden ziyade, yıl içinde çocuğuyla iletişim içinde olan ve onun ihtiyaçlarına yanıt veren ebeveynlerden olmaya özen gösterilmeli” dedi.

Okul başarısının çocuğun kişiliğiyle alakalı olmadığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Jagtap, “Akıllı, zeki olmanın övüldüğü aileler ile çalışkan ve azimli olmanın övüldüğü ailelerin çocuklarını karşılaştıran birçok araştırma, uzun vadede azim ve hedefleri için elinden gelen her çabayı göstermesi teşvik edilen çocukların çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. Öyleyse çocuğunuzu ‘zehir gibi zeki’ olmak değil ‘çalışkan’ olmayı ön plana çıkararak eğitmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Neler yapılmalı?

Karnedeki düşük notların çeşitli sebeplerinin olabileceğini belirten Elif Durgel Jagtap, yapılabilecekleri şöyle sıraladı; “Karnedeki düşük notların çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin, çocuktan kaynaklanan görme, duyma gibi fiziksel ya da dikkat becerilerinde bir problemin yansıması olabilir. Aynı şekilde, okulun özellikleri de çocuğun notlarını etkileyebilir. Öğretmenle ya da arkadaşlarla yaşanabilecek sorunlar, son yıllarda ön plana çıkan akran zorbalığına maruz kalmak gibi. Yine çevresel ve ailevi nedenlerin de irdelenmesi gerekir. Çocuğun ihtiyaçlarına kayıtsız bir anne baba, ailenin maddi-manevi sorunları, boşanma ya da vefat gibi olaylar da çocuğun okulla ilişkisini etkiler. Düşük not getirmek çocuğunuzun da canını sıkmıştır. Bu yüzden ona destek vermelisiniz. Aileler çocuklarıyla birlikte oturup neden düşük notlar geldiğine dair tartışmalar yapmalı. Çocuklarına notlarını nasıl iyileştireceklerine dair plan yapma, çözüm üretme fırsatı tanımalı. Böylece çocuklar da derse çalışma, sınavlara hazırlanma gibi sorumluluklarının farkına varır.”

2016-2017 eğitim öğretim yılı

19 Eylül'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre; 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitimden, 17 milyon 588 bin 958 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden 14 milyon 540 bin 339’u resmi, 1 milyon 174 bin 409’u özel okullarda, 1 milyon 874 bin 210'u ise açık öğretim kurumlarında okudu.

2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 öğretmen görev yaptı. 61 bin 203 okul ve kurumdaki öğretmenlerin 863 bin 126’sı resmi, 130 bin 868’i ise özel okullarda görev yaptı.

2016- 2017 eğitim-öğretim yılı ise 19 Eylül 2016'da başlayacak ve 9 Haziran 2017'de sona erecek. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi 19 Eylül 2016-20 Ocak 2017, yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ise 6 Şubat'ta başlayıp, 9 Haziran 2017'de sona erecek.