Okullar açıldı, Konyaaltı Sahili boşaldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.

Antalya\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım olan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve güneş şemsiyelerine kaldı. Kalabalık görüntüden geriye kalan birkaç tatilci, güneş ve denizin keyfini çıkardı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar göze çarptı.

Konyaaltı sahil şeridini kuşbakışı gören seyir terasından bakanlar, kilometrelerce uzunluktaki terk edilmiş görüntüye şahitlik yaptı.



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