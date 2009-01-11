Okuldan atılma tarih oluyor

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "Yeni düzenlemeyle okuldan atılmayı da affı da ortadan kaldıracak proje hazırlıyoruz" dedi.



Özcan, eşi ve oğlu ile birlikte tatilini geçirmek üzere geldiği Safranbolu ilçesinde, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ı evinde ziyaret etti.



Burada gazetecilerin, öğrenci affıyla ilgili sorularını yanıtlayan Özcan, öğrenci affı çıkmasına rağmen kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. 1995'ten bugüne kadar tüm suçların affedildiğini anlattı.



Özcan, "Yeni düzenlemeyle okuldan atılmayı da affı da ortadan kaldıracak proje hazırlıyoruz. Böylece af gibi bir problemimiz olmaz. Modern ve çağdaş ülkelerde yapılan da bu zaten. ABD gibi ülkelerde, ne okuldan atılma ne de af var. Öğrenci istediği zaman okuldan ayrılıyor, şartlar müsait olduğunda geri geliyor. Yalnız geri geldiğinde, biz bunu çokta teşvik etmemek için öğrenci ikinci kez geldiğinde ücretleri de yükselterek önlem almayı düşünüyoruz" dedi.

