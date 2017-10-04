Okuldan artan yemeklerle sokak kedilerini besliyor

Hayvansever Trakya Üniversitesi öğrencisi Tuğçe Kangal, 4 yıldır okul yemekhanesinde artan yemeklerle sokak kedilerini besliyor.

Edirne'de sokak hayvanlarına şefkatle yaklaşımıyla tanınan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kangal, her sabah okuluna gitmeden yaklaşık 25 sokak kedisini seviyor ve onlara mama veriyor.

Derslerinin ardından okulun yemekhanesine giden Kangal, artan yemekleri kaplara alarak evinin yolunu tutuyor.

Kedileri akşam olmadan doyuran Kangal'a, mahalle sakinleri de zaman zaman mama katkısı ve övgü dolu sözlerle destekliyor.

Kangal, sokak kedilerini beslemesinin yanında hasta kedilerin tedavisi için de çabalıyor.

Kendi Polonya'da aklı kedilerinde kalacak

Tuğçe Kangal, çocukluğundan bu yana hayvan sevgisiyle büyüdüğünü söyledi.

Evinde de kedi beslediğini anlatan Kangal, "Sokaktaki hayvanların her biri benim için çok değerli. Aslında her canlı çok değerlidir. Onlar benim dostlarım. Üniversite yemekhanesinde yemek arttığı zaman onlara getiriyorum. Çoğu zaman da harçlıklarımdan biriktirdiğim parayla mama alıyorum. Elimden geldiğince yetişebildiğim sokaklara poşetlerle mama taşıyorum." diye konuştu.

Eğitimi için kısa süre sonra Polonya'ya gideceği ve kedilerinden ayrı kalacağı için düşünceli olduğunu dile getiren Kangal, şöyle devam etti:

"Eğitimime bu yıl Polonya'da devam edeceğim. Aklım, gönlüm kedilerimde kalıyor. Ailem kedileri beslemeye devam edecek. Mahallemdeki ve diğer mahallelerdeki vatandaşların da onlara yardım eli uzatacağını biliyorum. Sokak kedilerimiz Orman ve Su İşleri müdürlüklerince yaptırılan kedi evlerinde kalıyor. Soğuk havalarda buralara sığınıyorlar.

Kedi evleri için de teşekkür ediyorum. Hem olumlu hem de olumsuz tepkiler alabiliyorum. Tabii sokak kedilerine yönelik bilinç benimle birlikte arttı. İnşallah tüm mahallelere, kentlere yayılır bu duyarlılık. Sokak kedilerini beslediğimi görenler, evlerinde kalan yemekleri kedilere getiriyor. Onlara bir kap su veriyor."

Kangal, kedi evlerinden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne teşekkür etti.

"Tüm mahalleliye örnek oldu"

Mahalle sakini ve Mithatpaşa İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Saime Girgin, Tuğçe Kangal'ın tüm mahalleliye örnek olduğunu ifade etti.

Tüm vatandaşların sokak hayvanlarına elinden geldiğince yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Girgin, "Kışın hayvanlar soğukta zor durumda kalıyor. Tuğçe onlara ev getirtti, onları kışın da olsa sıcak yuvalarında besliyor. Mahalleli de evden getirdiği mamaları, yemekleri kedilere veriyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir mahalle sakini Özer Hatipdir de bir üniversite öğrencisinin neredeyse tüm insanlara şefakatiyle ders verdiğini aktardı.

Tuğçe Kangal'ın yaz-kış kedileri beslediğini ve onların sağlık sorunlarıyla da ilgilendiğini anlatan Hatipdir, "Unutmayalım, herkes hayvanlara biraz daha sevgiyle yaklaşırsa, insanlar arasındaki sevgi ve anlayış biraz daha artar." dedi.