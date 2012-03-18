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Okuldaki yangın tatbikatında yanan Onur kurtarılamadı

Geçen hafta yoğun bakımdan çıkıp 'arkadaşlarımı özledim' diyen 16 yaşındaki Onur, son ameliyatta hayatını kaybetti.

18 Mart 2012 19:55

 

T24 - Bitlis'te geçen 28 Kasım'da Çok Programlı Lise'nin bahçesindeki tatbikatta ateşin üzerine tiner dökülürken yakılan ve geçen hafta yoğun bakımdan çıkıp 'arkadaşlarımı özledim' diyen 16 yaşındaki Onur, son ameliyatta hayatını kaybetti. 
 
Bitlis’te meydana gelen olayın ardından ağır yaralı halde ambulans helikopterle Kocaeli’ye getirilerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi altına alınan lise öğrencisi Onur Zeki Aygün, yaklaşık 4 aydır burada tedavi görüyordu. Vücudunun yüzde 50’si yanan, boyun, sırt, kol, boyun ve ayaklarında ciddi yanıklar olan Onur Zeki Aygün 20'ye takın ameliyat geçirdi. Ameliyatların 15'inin çok ciddi operasyonlar olduğu öğrenildi. Zeki, doktorların yoğun çabasıyla yaşama tutundu. Geçen hafta da yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak normal servise alındı.  
 
Ancak dün, doktorların "Sonuncusu" olarak nitelendirdiği ameliyata alınan Onur’un kalbi bu ameliyata dayanamadı ve operasyon sırasında durarak yaşamını yitirdi.  
 
 
Tatil yapmak istiyordu?
 
 
Normal servise alındıktan sonra 12 Mart’ta DHA muhabirleriyle de konuşan Onur Zeki Akgün yaptığı açıklamada, ailesini ve okuldaki arkadaşlarını çok özlemişti. Akgün, "Okuluma dönmek istiyorum. Ailemle birlikte Antalya’da tatil yapmak istiyorum" demişti.  
 
Oğulunun tedavisi boyunca Derince’de hastaneden ayrılmayan babası Haydar Akgün ise yaklaşık çocuğunun yanında olabilmek için ailesini de buraya getirdiğini belirterek, çocuğunun iyileşmesi için dua ettiklerini söylerken, bu olayın sorumlusu olan öğretmenlere ise sadece açcığa alma ve kınama cezası verilmesini eleştirmişti.  
 
 

Son ameliyat olacaktı

 
 
Başından beri Onur’un tedalerini gerçekleştiren Genel Cerrah Opr. Dr. Murat Güven de yaptığı açıklamada, Onur’un hastaneye getirildiğinde durumunun çok ağır olduğunu çok ciddi operasyonlar yapıldığını belirterek, bir ameliyat daha yapılması gerektiğini söylemişti. Onur Zeki Akgün’ün cenazesinin, memleketi Muş’ta toprağa verileceği öğrenildi. (dha)
 
 
 
 

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