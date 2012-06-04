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Yaşam

Okulda deney sırasında patlama oldu: 6 yaralı

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Zuhal İlköğretim Okulu öğretmenleri, okulların kapanmasına bir hafta kala her sene düzenledikleri bahar şenliği etkinliklerini bu yılda düzenledi

04 Haziran 2012 18:34

Kağıthane'de bir ilköğretim okulu yıl sonu nedeniyle bahar şenliği düzenledi. Etkinlikler kapsamında öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa hazırladığı bir deney de yapıldı. İddiaya göre deney sırasında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 6 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı

 
Okul yetkilileri ve öğretmenleri olay yerine ambulans istedi. Okula gelen ambulanslar yaralanan öğrencileri Şişli Etfal, Okmeydanı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırdı. Hastanelere kaldırılan öğrencilerin çoğunun yüzlerinden yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili okul yönetimi herhangi bir bilgi vermekten kaçınırken bazı öğrencilerin olayı anlatmaları da engellendi.
 

 

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