Okulda deney sırasında patlama oldu: 6 yaralı

Kağıthane'de bir ilköğretim okulu yıl sonu nedeniyle bahar şenliği düzenledi. Etkinlikler kapsamında öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa hazırladığı bir deney de yapıldı. İddiaya göre deney sırasında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 6 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı

Okul yetkilileri ve öğretmenleri olay yerine ambulans istedi. Okula gelen ambulanslar yaralanan öğrencileri Şişli Etfal, Okmeydanı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne kaldırdı. Hastanelere kaldırılan öğrencilerin çoğunun yüzlerinden yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili okul yönetimi herhangi bir bilgi vermekten kaçınırken bazı öğrencilerin olayı anlatmaları da engellendi.