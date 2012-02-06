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Okulda sobayı tinerle tutuşturmak isterken yandılar GÜLNAR (A.A)

06 Şubat 2012 14:07

-Okulda sobayı tinerle tutuşturmak isterken yandılar GÜLNAR (A.A) - 06.02.2012 - Mersin'in Gülnar ilçesindeki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde sobayı tutuşturmak için kullanılan tinerin parlaması nedeniyle bir öğretmen ve 3 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okulu Yapı Bölümü sınıfında, öğrenciler sobayı yakmak için tiner kullandılar. Öğrenciler sobayı tutuşturmak isterken tinerin parlaması sonucunda bölüm öğretmeni İbrahim Öz (43) ile öğrenciler İlker Öz (18), Bülent Kale (18) ve Mustafa Çelikçan (18) yanma sonucu yaralandılar.  Ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan öğretmen İbrahim Öz'de yüzde 36, öğrenciler Bülent Kale'de yüzde 26, İlker Öz'de yüzde 40 yanık tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan öğretmen ile 2 öğrenci Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, Mustafa Çelikçan'ın tedavisi Gülnar Devlet Hastanesinde devam ediyor. Bu arada, İlçe Kaymakamı Yusuf Turan, yaralılar hakkında bilgi almak için Gülnar Devlet Hastanesine geldi. Kaymakam Turan, daha sonra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümünde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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