Okulda öğrencilerin kucaklaşması yasak

T24 - ABD'de 900 öğrencili bir orta okulda öğrencilerin kuçaklaşması yasaklandı. Kucaklaşmanın yasaklandığı orta okulda yaşları 11 ile 14 olan çocuklar eğitim görüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Aberdeen şehrindeki Matawan-Aberdeen Orta Okulu Müdürü Tyler Blackmore "bazı uygunsuz olaylar ve karşılıklı fiziki ilişkilerin" ardından okulda kucaklaşmanın yasak olduğunu öğrencilere duyurdu.

Okul Müfettişi David Heal, Okul Bölgesi Yönetiminin öğrencilere uygun tarzdaki karşılıklı ilişkileri öğretme sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, Okul Müdürü'nün sorumlu bir şekilde hareket ettiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Heal, yasağa rağmen kucaklaşan öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası verilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Kucaklaşmanın yasaklandığı orta okulda yaşları 11 ile 14 olan çocuklar eğitim görüyor.