T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okulda fenalaşan minik Ecrin, hayatını kaybetti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür (7), okulda öğle yemeğinin ardından fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi

22 Şubat 2018 13:58

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da ilkokul 1\'inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür (7), okulda öğle yemeğinin ardından fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin tek çocuğu olan Ecrin Nazlı\'nın, tüp bebek yöntemiyle ikiz olarak dünyaya geldiği, kardeşinin 3 günlükken yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olay, dün kent merkezindeki özel bir okulda meydana geldi. Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları, ilkokul 1\'inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı, okulda öğle yemeğinin ardından aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen okul doktoruna haber verdi. İlk müdahalesi okulda yapılan Ecrin, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızlarının ölüm haberini alan Esra ve Kazım Gür çifti, sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı\'nın ani ölümüyle şoke oldu.
UZUN YILLAR SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ
Uzun yıllar tedavi gören Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra kronik kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtildi. Çiftin, kızları Ecrin Nazlı\'yı üzerine titreyerek büyüttüğü ifade edildi.
Ecrin Nazlı Gür\'ün cenazesi ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından 3 günlükken ölen ikiz kardeşinin yanına, gözyaşları arasında defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANANazlı GürAileninNazlıOlayEsraKazım GürEcrin NazlıokuldaBeraberindekiEcrinKızlarınınGürOkulUZUN YILLAR SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ UzunEcrin NazlıEcrin Nazlı GürFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24