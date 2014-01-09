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Okulda ücretsiz çaya soruşturma

İstanbul Üniversitesi'nde çay makinesi kurup ücretsiz çay dağıtan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açıldı

09 Ocak 2014 14:09

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde dayanışma için kurdukları Çayhane'de ücretsiz çay dağıtan öğrencilere “fakültede izinsiz çay makinesi kurup öğrencilere çay dağıtmak" gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı.

Bianet'ten Beyza Kural'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrencilerin dayanışma için kurduğu ve dört yıldır faal olan “Çayhane” nedeniyle üç öğrenciye disiplin soruşturması açıldı. Öğrenciler “fakültede izinsiz çay makinesi kurup öğrencilere çay dağıtmak" gerekçeli soruşturmayı fakülte duvarlarına isimleriyle asılan ilanlarla öğrendi. Öğrenciler 30 Ocak'ta savunma yapacak.

 

#OkuldaÇaydaMıİçmeyek

 

Soruşturmalara Twitter'da #OkuldaÇaydaMıİçmeyek etiketiyle tepki gösteren öğrenciler, Çayhane'yi kapatmaya niyetli değiller. Hakkında soruşturma açılan öğrencilerden Caner Bostancı, Çayhane etkinliğinin “üniversite içinde rekabet havasını kırıp dayanışmacı bir zemin oluşturabilmek” amacıyla yürütüldüğünü anlattı. Bostancı şunları söyledi:

"Hergele meydanında, zaman zaman da merkez kampüste çay kazanını kuruyoruz, çayı şekeri diğer öğrenciler getiriyor, haftada en az iki gün çay dağıtıyoruz. Öğretim görevlilerinin odaların su ısıtma makineleri var. Ücretsiz çay içmek onların hakkı da öğrencilerin değil mi? Öğrencilerin dayanışma içinde olmasının ne sakıncası var?”

Edebiyat Fakültesi’nde sekiz bine yakın öğrenci olduğunu kantinin bu kadar öğrenciye ucuz ve nitelikli hizmet vermek için yeterli olmadığını belirten Bostancı iki sene önce de çay kazanı koymak için fakültedeki masa ve sandalyeleri taşıdıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığını, okulda sakladıkları malzemelerin de önceki yıllarda çalındığını belirtti.

Edebiyat Fakültesi yemekhanesinde paraları olmadığı için ücretsiz yemek yiyen öğrenciler hakkında da geçtiğimiz hafta "yemekhanede zorla yemek aldıkları" gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

 

Twitter'da #OkuldaÇaydaMıİçmeyek etiketiyle atılan tweetlerden bazıları şöyle:

 

ETİKETLER

üniversiteçayçayhanesoruşturmaistanbulöğrenciücretsiz
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