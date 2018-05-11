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Okulda "taciz" iddiası

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de  bir ortaokulun konferans salonunun tadilatında çalışan bir işçinin, kız öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiası velilerin tepkisine neden oldu

11 Mayıs 2018 19:36

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de  bir ortaokulun konferans salonunun tadilatında çalışan bir işçinin, kız öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiası velilerin tepkisine neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A  adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Olay Esatpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre okulun konferans salonun tadilatı için çalışan bir işçinin cep telefonuyla kız öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Öğrenciler durumu  ailelerine bildirdi. Polisin arayan veliler okula geldi. Polis, C.A.\'yı  gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  Okul önünde toplan veliler, işçinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Veliler, öğrencilerin psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

(FOTOĞRAF)

 

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