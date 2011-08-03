Okula göndermeme cezası 1245 TL





T24 - Adana’da bir ilköğretim okulunda, 3’üncü sınıfta türban taktığı için okula alınmayan 14 yaşındaki Maşallah Savsal’ın babasına “Kızını okula göndermediği” gerekçesiyle 1.245 lira para cezası kesildi.





Milliyet'in haberine göre, çocuğunu okula göndermediği iddiasını yalanlayan baba 51 yaşındaki Yusuf Savsal, “Ben eğitime karşı değilim. Çocuğum okula başörtüsüz gitmek istemiyor. Bu cezayı ödeyemem. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın yardımını istiyorum” dedi. Başörtüsü olmadan, okula gitmeyeceğini söyleyen Maşallah ise, “Tesettür ve başörtüsü sorunu çözülmeden okula gitmeyeceğim” diye konuştu.





İlköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki Maşallah Savsal, geçen yıl mart ayında okula türbanla girmek istedi. Okul yönetimi ise, kapıya kadar türbanla gelen öğrenciyi içeri almadı. Küçük kız o tarihten sonra bir daha okula gitmedi. Okul yönetimi de aileyi Seyhan Kaymakamlığı’na şikayet etti.





Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep İnce’nin görüşünü alan, Seyhan Kaymakamlığı, 1 Temmuz 2011 tarihinde çocuğun okula gitmediği 83 gün için, günlüğü 15 liradan olmak üzere, toplam 1245 lira para cezası kesti.