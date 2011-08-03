T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okula göndermeme cezası 1245 TL

Türban taktığı için okula alınmayan kızın babasına “Okula göndermediği” gerekçesiyle 1245 lira para cezası kesildi.

03 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Adana’da bir ilköğretim okulunda, 3’üncü sınıfta türban taktığı için okula alınmayan 14 yaşındaki Maşallah Savsal’ın babasına “Kızını okula göndermediği” gerekçesiyle 1.245 lira para cezası kesildi.


Milliyet'in haberine göre, çocuğunu okula göndermediği iddiasını yalanlayan baba 51 yaşındaki Yusuf Savsal, “Ben eğitime karşı değilim. Çocuğum okula başörtüsüz gitmek istemiyor. Bu cezayı ödeyemem. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın yardımını istiyorum” dedi. Başörtüsü olmadan, okula gitmeyeceğini söyleyen Maşallah ise, “Tesettür ve başörtüsü sorunu çözülmeden okula gitmeyeceğim” diye konuştu.


İlköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki Maşallah Savsal, geçen yıl mart ayında okula türbanla girmek istedi. Okul yönetimi ise, kapıya kadar türbanla gelen öğrenciyi içeri almadı. Küçük kız o tarihten sonra bir daha okula gitmedi. Okul yönetimi de aileyi Seyhan Kaymakamlığı’na şikayet etti.


Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep İnce’nin görüşünü alan, Seyhan Kaymakamlığı, 1 Temmuz 2011 tarihinde çocuğun okula gitmediği 83 gün için, günlüğü 15 liradan olmak üzere, toplam 1245 lira para cezası kesti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24