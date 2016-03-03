Okula gitmek istemeyen öğrenci ailesini kurşunladı!

ABD'de 16 yaşındaki bir genç, sadece yatağından kalkıp okula gitmek istemediği için ailesinden 3 kişiyi tabancayla yaraladı.

Sputnik’in ABC News’dan referans verdiği haberine göre, "Yataktan kalk ve okula git" taleplerine kızan genç adam, büyükannesi, kız kardeşi ve yeğenini yaraladı.

Polis, 67 yaşındaki büyükannenin 2 kurşun yarası aldığını, 12 yaşındaki kız kardeş ile 6 yaşındaki yeğenin ise olaydan hafif yaralanarak kurtulduğunu bildirdi. Evde bulunan 2 yaşındaki kız kardeşiyle gencin annesinin yara almadığı belirtildi.

Olaydan sonra genç adamın evden kaçtığı ama kısa süre sonra polis tarafından Nashville tren istasyonu yakınlarında yakalandığı ifade edildi.