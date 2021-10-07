‘Okula gidiyorum’ diye evden çıkan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü’den 6 gündür haber alınamıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Şirin Mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Karagüllü'den 1 Ekim Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan Karagüllü, akşam saatlerinde ailesini arayarak arkadaşında kalacağını söyledi ancak bir daha kendisine ulaşılamadı. Kızının okuluna giden baba Ali Karagüllü, kızının 10 gündür okula gelmediğini ve derse girmediği zamanlarda okul kantininde, parklarda vakit geçirdiğini öğrendi.

Ali Karagüllü, “Kızımla sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet’le her gün okula gidiyordu. Cuma akşam eve dönmedi. Arayıp nerede olduğunu sordum. ‘Tuğçe’nin yanında kalacağım, cumartesi geleceğim’ dedi. Bekledim gelmedi. En son ‘Baba ben sana döneceğim' dedi bir daha haber alamadık" dedi.

Kızlarına ulaşamadıklarını söyleyen baba Karagüllü, "Ne kızım ne de arkadaşı Tuğçe'ye ulaşamıyoruz. 10 gündür okula gitmiyormuş. Okula gidip kantinde oturuyormuş. Parası yok bu kızın. 6 gündür ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz. Endişe ediyorum. Kimler aldı götürdü kızımı bilmiyorum hepsinden şikâyetçi olacağım. Şüphelendiğim kimse yok. Her gün ağlıyoruz" diye konuştu.

Baba Karagüllü şu ifadeleri kullandı:

“Bizden sana sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin ? Sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Dön bize gel”

Anne Saliha Karagüllü ise, “Cumadan beri kayıp. Anne okula gidiyorum dedi gitmemiş hiç. Parklarda arkadaşıyla geziyormuş. Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Onu çok özlüyoruz. O bizim evladımız. Ufak kızım geceleri ablam diye ağlıyor. Geri dönmesini istiyorum başka bir şey istemiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ne olursun gel" ifadesini kullandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 16 yaşındaki Fatma Karagüllü’nün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.