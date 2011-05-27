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Dünya

OKULA GİDEN ÇOCUĞA BİSİKLET BRASILIA (A.A)

27 Mayıs 2011 12:42

-OKULA GİDEN ÇOCUĞA BİSİKLET  BRASILIA (A.A) - 27.05.2011 - Brezilya'da hükümet, çocukların okula gitmesini sağlamak için bisiklet dağıtma programı başlattı. Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ülkenin 80 bölgesinde en yoksul okullara gönderilecek 30 bin bisikletin teslim törenine katıldı. Program çerçevesinde yıl sonuna kadar 100 bin adet bisiklet dağıtılması öngörülüyor. Eğitim Bakanı Fernando Haddad, ''Okul Yolu'' programının en ücra bölgelere ulaşmak için okul otobüsleriyle 2007'de başlatıldığını, ardından gemiler alındığını anlattı. Bakan Haddad, ''Şimdi de sıra bisiklette'' ifadesini kullandı. 

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