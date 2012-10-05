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Yaşam

Okul yemeği 300 öğrenciyi zehirledi

Viranşehir ilçesinde 300 civarında öğrenci, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

05 Ekim 2012 01:54

 

Şanlıurfa'da farklı okullarda aynı yemekten yiyen 300 öğrenci 'mide bulantısı, kusma ve karı ağrısı' gibi şikayetlerle hastanalere başvurdu.
 
İlçe merkezi ve köylerdeki okullarda öğrenim gören bazı öğrenciler, öğleden sonra ''mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı'' şikayetiyle ambulans ve özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi
 
Burada ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, daha sonra bir süre müşahede altına alındı. Hastane yetkilileri, öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceğini kaydetti.
 
Bu arada Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan da hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
 
Kotan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 20 okulda toplam bin 750 öğrencinin aynı yemeği yediğini tahmin ettiklerini söyledi.
 
Öğrencilerin bir kısmının rahatsızlık hissedince hastaneye getirildiğini ifade eden Kotan, ''300 civarında öğrenci hastaneye getirildi, besin zehirlenmesi şüphesiyle tedavileri yapılıyor. Sağlık durumu kötü olan kimse yok. Çocuklarımızın tedavileri yapılıyor'' dedi.
 

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