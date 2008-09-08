'Okul sütü' yeniden dağıtılsın

SETBİR’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de 2001 ile 2003 yılları arasındauygulanan "okul sütü" programının tekrar hayata geçirilmesi gerektiği, bu projenin sağlıklı süt ürünlerinin çocuklar tarafından daha fazla tüketilmesini teşvik edeceği ve çocuklarda obezite ile mücadele etmede önemli bir adım olacağı kaydedildi.



Türkiye’de 2001-2002 eğitim yılının ikinci yarısında uygulanan ve 2002-2003 eğitim yılında devam ettirilen programın söz konusu yıllardan sonra uygulanmadığına işaret edilen açıklamada, yoğun göç alan illerden İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ın "varoşlarında" bulunan okullarda uygulamanın başlatıldığı ve başarıyla devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "2002-2003 eğitim yılındaki uygulamadan sonra okul sütü programı, göstermiş olduğumuz tüm çabalara rağmen maalesef sürdürülememiştir. SETBİR olarak son derece önem verdiğimiz bu konudaki girişimlerimiz değişik platformlarda devam etmekte ve geçmişte son derece başarı kazanmış, toplumda duyarlılık yaratmış bu sosyal projelerimizin yeniden aktif hale geleceğine ilişkin inancımız sürmektedir" denildi.



"AB ÜLKELERİNDE 305 BİN TON SÜT VE SÜT ÜRÜNÜ DAĞITILDI"



Dünyanın bir çok ülkesinde ekonomik ve sosyal amaçlı olarak okul sütü programının uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, Avrupa’da okul sütü projesinin önemli oranda vitamin ve mineral içeren sağlıklı süt ürünlerinin çocuklar tarafından daha fazla tüketilmesini teşvik etmek ve çocuklarda obezite ile mücadele etmek amacıyla yürütüldüğü belirtildi.



Geçtiğimiz yıl AB’ye üye devletlerdeki okullarda toplam maliyeti 50 milyon avrodan fazla olan 305 bin ton süt ve süt ürünü dağıtıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır uygulanan okul sütü programının Ülkemizde de biran önce yeniden uygulanmasına ihtiyaç vardır.



Özellikle ilerleme hızıyla çağımızın en büyük salgın tehditlerinden biri kabul edilen obezite ile mücadele edebilmek için protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral içerikli ürünlerin tüketiminin günlük beslenme oranları içerisinde dengeli bir şekilde yer almasını sağlamak hepimizin ödevidir. Ancak, tüketilecek et ve süt ürünlerinin hijyenik açıdan güvenilir ve içerdiği besin öğelerinin istenen düzeylerde olması gerektiği de bir gerçektir. Bu nedenle SETBİR olarak okul sütü projesi başta olmak üzere geçmişte son derece başarı kazanmış, toplumda duyarlılık yaratmış bu sosyal projelerimizin yeniden aktif hale gelmesini istiyoruz."



