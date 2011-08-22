Okul servislerine zam





T24- Ankara’da okul servislerine yüzde 7 ila 9 arasında zam yapılacak. Artışla, en yakın mesafenin ücreti bin lira civarına yükselirken, en uzak mesafe bin 400 liranın üzerine çıkacak.







Ankara Umum Servis Aracı İşletmeleri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yeni sezon için okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması talebinde bulunduklarını belirten Elmadağlı, bu talebin kabul edilmediğini, yüzde 7 ila 9 oranında zam öngörüldüğünü kaydetti.





Bu miktarı makul bulduklarını ifade eden Elmadağlı, “Yapılacak ücret artışıyla Ankara’da en yakın mesafe bin lira civarına yükselirken, en uzak mesafe bin 400 liranın üzerine çıkacak” dedi.