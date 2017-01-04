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Yaşam

Okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun ölümüne neden olan servis sürücüsü olay sonrası aracı ile birlikte kayıplara karıştı

04 Ocak 2017 00:46

Antep'in Şahinbey İlçesi Deniz Mahallesi, 39 nolu sokakta bugün akşam saatlerinde okulundan çıkarak kaldığı yurda giden 10 yaşındaki Suriyeli Mustafa Muhammed, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir okul servisinin kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Mustafa’nın ölümüne neden olan servis sürücüsü olay sonrası aracı ile birlikte kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, ailesi olmadığı için yurtta kalan küçük Mustafa’nın, ders bitiminde yurda gitmek için okuldan çıktığını bu sırada hızla gelen servis aracının kendisine çarparak hızla kaçtığını belirttiler.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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