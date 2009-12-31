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Yaşam

Okul servisi kaza yaptı: 2 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

31 Aralık 2009 02:00

T24 - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Sivrihisar Anadolu Lisesi’nde okuyan Polatlılı öğrencileri taşıyan minibüsün, Polatlı-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde bir taksiyle çarpışarak devrilmesi sonucu yaralananların kimlikleri tespit edildi.

Kazada sürücü Abdulkadir Akkurt ile yaralanan 16 kişinin, öğretmen Zuhal Özyürek, öğrenciler Üstün Altınbir, Berkan Esen, Tolga Uğur, Eray Demir, Batuhan Ünal, Havza Sayar, Mustafa Özer, Aslı İrem Orhan, Büşra Köseoğlu, İsmihan Kılıç, Çağlayan Çakmak, Emirhan Kılıç, Yunus Sadi Dinçer, Eda Erdoğan ve Asaf Yargıç oldukları belirlendi.

Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 17 yaralıdan durumu ağır olan 2 öğrenci, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencileri Fatih Tekin ve Emre Melik Avcu'nun cesetleri de Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, taksi sürücüsü Abdullah Ertem gözaltına alındı.

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