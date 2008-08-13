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Yaşam

Okul servis ücretleri zamlandı

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 14 zam yapıldı. Buna göre en kısa mesafe ücreti 110 YTL'den 125 YTL'ye çıktı.

13 Ağustos 2008 03:00

 İstanbul'da 2008-2009 eğitim-öğretim yılında okul servis ücretlerinde yüzde 14 artış yapıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da okul servis ücretlerine İstanbul Ticaret Odasının yüzde 29, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ise yüzde 28 fiyat artışı talep ettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından zam taleplerinin görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, “Alınan karar gereği teklifler kabul edilmemiş, servis ücretlerine 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yüzde 14 fiyat düzenlemesi, UKOME kararıyla uygun görülmüştür” denildi.

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