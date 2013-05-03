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Dünya

Okul rekabeti 2 çocuğu öldürdü

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde fare zehiri katılmış yoğurt yiyen iki kardeş hayatını kaybetti

03 Mayıs 2013 10:49

Çin’de yolda buldukları yoğurdu yiyen iki kız çocuğu zehirlenerek öldü.
 
Şinhua ajansının haberine göre, kız kardeşlerin büyükannesi, Lianghı köyünde çocukların kreşine yakın bir yerde bulduğu yoğurtları eve götürdü. Çocukların, 24 Nisan'da yoğurdu yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösterdikleri ve birinin hastaneye götürülürken, diğerinin ise dün yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Polisin yaptığı araştırma sonucu, rakip kreşlerden birinin sahibinin, çocukları okuluna çekmek için yoğurtlara zehir koydurttuğunu itiraf ettiği belirtildi.
 
Yoğurdu olay yerine bırakan şüpheli ise göz altına alındı.

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