Okul personeline çok acele 'Osmanlıca' kursu talebi

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm devlet okullarında görev yapan personel için Osmanlıca Türkçesi kursu açılması talimatı gönderdi.

DHA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Antalya’da düzenlediği 19. Milli Eğitim Şûrası’nda ‘Osmanlıca Türkçesinin tüm liselerde zorunlu olması’ yönünde tavsiye kararı alınmasının ardından, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin art arda Osmanlıca kursu açtıkları haberleri geldi.

Bunlardan sonuncusu ise İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Müdürlükten tüm devlet okullarına gönderilen yazıda, isteyen personel için Osmanlıca kursu açılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“2014-2015 eğitim öğretim yılı hizmet içi eğitim programı dahilinde ilçemiz resmi okul ve kurumlarında görev yapan tüm kadrolu personele yönelik ilçemiz Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nde 25 Şubat-17 Nisan tarihleri arasında çarşamba ve cuma günleri ‘Osmanlıca Türkçesi -1’; 24 Şubat-16 Nisan arasında salı ve perşembe günleri ‘Osmanlıca Türkçesi-2’ kursunun düzenleneceği planlandı. Buna göre okulunuzda/kurumunuzda görev yapan tüm personele imza karşılığı duyurularak söz konusu kursa katılmak isteyen personel bilgilerinin 16 Şubat saat 13.00’e kadar müdürlüğümüz öğretmen yetiştirme ve geliştirme bölümüne gönderilmesini rica ederim.”

Sağlık çalışanlarına da genelge gitti

Geçtiğimiz günlerde aynı girişim sağlık çalışanlarının da Osmanlıca kursu görmesi amacıyla da başlatıldı. sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından gönderilen genelgede 21 Şubat 2015 tarihinden itibaren orta düzey, 25 Şubat 2015 tarihinden itibaren ise başlangıç düzeyinde Osmanlıca Türkçesi kursu verileceği bildirildi.