Okul önündeki yolun dağılımdan önceki ve sonraki durumu

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE\'de, aynı açıdan çekilen bu iki fotoğraf, bir okul dağılımından önce ve sonrasına ait. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının bugün başlamasının ardından İstanbul\'da trafik çilesi de beraberinde geldi. Ana yollardan tali yollara kadar birçok yolda, okullardaki ders başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan TOKİ Şehit Yılmaz Özdemir İlkokulu\'nun önündeki yolda ders başlangıç saati ve bitiş saatinde trafik durma noktasına geldi. Özellikle çıkış saatinde özel araçlarıyla çocuklarını almaya gelen öğrenci velileri okul önünde yoğunluk oluşturdu. Sürücüler araçlarını okul çevresine çift sıra halinde park edince trafik zaman zaman durdu. Yol üzerindeki onlarca araç ilginç görüntü oluşturdu. Aynı yol, okul dağılımından sonra sadece 4 araçla görüntülendi.

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