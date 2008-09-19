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Yaşam

Okul önünde Kürtçe ders

DTP'nin ‘Anadilde eğitim istiyorum’ kampanyası kapsamında Şırnak’ta bir okulunun önünde öğrencilere Kürtçe ders verildi.

19 Eylül 2008 03:00

DTP öncülüğünde düzenlenen ‘Anadilde eğitim istiyorum’ kampanyasında Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 100 kadar öğrenciye okul önünde Kürtçe ders verildi. Polis, olaya müdahale etmedi.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan ve kendilerine ‘Kürt Dili ve Eğitim Hareketi’ adını veren grup, Cizre Menderes İlköğretim Okulu’nun bahçe duvarı dışına sınıf kurup, öğrencilere Kürtçe ders verdi.

Polis müdahale etmedi

Okulun çıkış saatinde önce bir beyaz tahta kuruldu ve öğrencilere, “Gelin Kürtçe ders vereceğiz, siz de katılın” diye çağrıda bulunuldu. Çağrıya uyan yaklaşık 100 öğrenciye önce Kürtçe hikaye kitapları dağıtıldı. 1 saat süren ders sırasında DTP Cizre İlçe Başkanı Yakup Budak ile bazı partileler de hazır bulundu.

Kürtçe dersin verilmesine müdahalede etmeyen polis sadece kamera ve fotoğraf çekimi yaptı.

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