Okul öncesi Kuran kursuna giden çocuk sayısında rekor: 181 bin 808

Okul öncesi Kuran kurslarına giden 4-6 yaş arası çocuk sayısı 2015'te 15 bin iken 2020 yılında 181 bin 808 çocuğa yükseldi. Artışın sebebi olarak Kuran kurslarına 12 yaş sınırı getiren düzenlemenin kaldırılması gösterildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kuran kurslarına katılımın düşük olduğunu savunan ve 4-6 yaş Kuran kurslarıyla 200 bin öğrenciye uğraşmayı hedefleyen Diyanet, amacını büyük oranda gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığıyla “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” protokolü imzalayarak din personeline çocuk gelişimi eğitimi veren Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarına son dört yılda 523 bin 823 çocuk gitti. 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin her yıl açıklanan ve Diyanet’in okulöncesi eğitimdeki etkinliğini ortaya koyan verilere göre, 2015 yılı itibarıyla kurslara giden çocukların sayısı şöyle kaydedildi:

-2015 : 15 bin 265

-2016 : 55 bin 321

-2017: 87 bin 790

-2018 :131 bin 26

-2019: 170 bin 513

-2020 :181 bin 808

“Diyanet’in programı dört yaşındaki çocuklara uygun değil”

Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarını mercek altına alan akademik araştırmada, küçük yaştaki çocukların pedagojik eğitimi olmayan kadrosuz öğreticilere emanet edildiğine dikkat çekildi. Araştırmada, “Diyanet’in programı dört yaşındaki çocuklara uygun değil” tespiti yapıldı. Fiziki şartlarının yetersizliği vurgulanan araştırmada, bazı kurslarda 30 çocuğa yalnızca bir tuvaletin düştüğü, lavaboların uygun olmadığı bildirildi.