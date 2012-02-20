Okul öncesi eğitimde geri adım!

T24 - AKP grubu tarafından hazırlanan 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin kanun teklifinde, okul öncesi eğitime yer verilmedi. Gerekçe fiziki alt yapının yetersiz olması.

CNNTürk'te yer alan habere göre; kanun teklifinde, okul öncesi eğitimin zorunluluk kapsamından çıkarıldığı öğrenildi.

Bunun yerine birinci sınıfa başlama yaşının 7'den 6'ya çekilmesi planlanıyor.

İlköğretime başlama yaşı 6 olunca, okul öncesi eğitime yani anasıfına başlama yaşının da 5 olması gerekiyor. Ancak hazırlanan kanun teklifinde buna ilişkin bir ifade yer almıyor.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı, 71 ilde okul öncesi eğitimi 5 yaş grubu için zaten zorunlu hale getirmişti.

Gelecek yıl geriye kalan 10 ilde de uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyordu.

Edinilen bilgilere göre, bakanlığın pilot uygulaması 71 ilde devam edecek. Geriye kalan 10 ilde ne yapılacağı ise henüz