T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul öncesi eğitimde geri adım!

Kanun teklifinde, okul öncesi eğitimin zorunluluk kapsamından çıkarıldığı öğrenildi.

20 Şubat 2012 15:52

 

T24 - AKP grubu tarafından hazırlanan 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin kanun teklifinde, okul öncesi eğitime yer verilmedi. Gerekçe fiziki alt yapının yetersiz olması.

CNNTürk'te yer alan habere göre; kanun teklifinde, okul öncesi eğitimin zorunluluk kapsamından çıkarıldığı öğrenildi.

Bunun yerine birinci sınıfa başlama yaşının 7'den 6'ya çekilmesi planlanıyor.

İlköğretime başlama yaşı 6 olunca, okul öncesi eğitime yani anasıfına başlama yaşının da 5 olması gerekiyor. Ancak hazırlanan kanun teklifinde buna ilişkin bir ifade yer almıyor.

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı, 71 ilde okul öncesi eğitimi 5 yaş grubu için zaten zorunlu hale getirmişti.

Gelecek yıl geriye kalan 10 ilde de uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyordu.

Edinilen bilgilere göre, bakanlığın pilot uygulaması 71 ilde devam edecek. Geriye kalan 10 ilde ne yapılacağı ise henüz

 

 

ETİKETLER

Okul öncesi eğitimAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24