-OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ AYRANCI (A.A) - 28.07.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, bakanlığın yürüttüğü etkili politikalarla 2001-2002 eğitim öğretim yılında 11 bin 287 olan okul öncesi eğitim kurumu sayısının bugün 26 bin 681'e çıktığını söyledi. Çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Çubukçu, yeni yaptırılan Yunus Emre Anaokulunun açılış törenine katıldı. Çubukçu, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi dönemin, hayatın temelini oluşturduğunu, insanlığın geleceğinin, yeni yetişecek kuşaklara bağlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Doğup büyüdüğüm ve hayatımın en önemli anılarının geçtiği bu beldede sizlerle bir arada olmak benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Her yeni doğan çocuğun sağlıklı olması kendi değerinin farkında olması ve bu değeri kendi yararına olduğu kadar insanlığın yararına da kullanabilmesi ona sağlanacak eğitim imkanları ve verilecek eğitimim içeriğiyle çok yakından ilgilidir. Bu dönemin en önemli özelliği gelişimin çok hızlı olmasıdır. Okul öncesi eğitim 0-5 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen, onların toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içerisinde ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir.'' Çubukçu, 9. kalkınma planında okul öncesi eğitimim yaygınlaştırılması ve okullaşma oranının yüzde 60 olmasının hedeflendiğini belirterek, 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 60-72 ay yaş gurubunda kademeli olarak yüzde 100 okullaşma oranının hedeflendiğini kaydetti.