Okul müdürüne sicili üzerinden kumpas kurulmuştu; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndaki başmüfettişin okul müdürünü görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdiği iddiaları nedeniyle bakanlık, başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada 1 Şubat 2022 tarihinde ilgili müfettişler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı, çalışmaların tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmekte olduğu belirtildi.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan ve Bakanlığımızca yürütülen bir soruşturma konusu ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Konu hakkında Bakanlığımızca 01.02.2022 tarihinde ilgili müfettişler hakkında inceleme soruşturma başlatılmış, çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya, İstanbul Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Metin Bila’yı görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdi. Mailde yer alan, “Metin (Bila) Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr” ifadeleri bir kumpası ortaya çıkardı. Savcılık, MEB’de ‘terör’ soruşturması başlattı.