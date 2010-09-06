-OKUL MÜDÜRÜ VE 3 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI ADANA (A.A) - 07.09.2010 - Adana'dan uluslararası eğitim projesi kapsamında Almanya'ya giden öğrencilerin kurs görmedikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, öğrencilerle birlikte bu ülkeye giden müdür ile 3 öğretmenin açığa alındığı bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat, yaptığı açıklamada, temmuz ayında Almanya'ya uluslararası eğitim projesi kapsamında üç aylık kurs için giden Kiremithane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin Metal Bölümü öğrencilerinin bir gazetede çıkan haberler üzerine geçen ay sonunda Türkiye'ye döndüklerini ve konuyla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Soruşturma kapsamında öğrencilerle birlikte Almanya'ya giden Okul Müdürü Ersen Y. ile öğretmenler S.M, S.C. ve T.N'nin açığa alındığını bildiren Büyükfırat, soruşturmanın sürdüğünü ve müfettişlerin Almanya'ya giden tüm öğrencilerin tek tek bilgisine başvurduğunu söyledi. Büyükfırat ayrıca, veliler tarafından verildiği iddia edilen bin avronun proje katılım bedeli olmadığını belirterek, bu paranın öğrencilerin kişisel giderlerinin karşılanması için toplandığını ifade etti. Geçtiğimiz ay bir gazetede yer alan haberde, Adana Kiremithane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden 24 öğrenci 3 öğretmen ve 1 müdürün uluslararası eğitim projesi kapsamında Almanya'ya gittikleri ancak kursun açılmaması nedeniyle öğrencilerin sokaklarda dolaştığı, hatta birinin alkol komasına girdiği iddialarına yer verilmişti.