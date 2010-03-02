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Yaşam

Okul müdürü tacizden tutuklandı

Trabzon'un Maçka İlçesi'ndeki ilköğretim okulunda tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden alınan okul müdürü C.A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Trabzon'un Maçka İlçesi'ne bağlı Esiroğlu Beldesi'ndeki bir ilköğretim okulunda kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir süre önce görevden alınan okul müdürü C.A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Bir öğretmenin ihbarı üzerine 15 gün önce Kaymakamlık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okulun müdürü ile yardımcısı A.K. görevden alınırken, haklarında Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Savcılığın soruşturması sonucu yaklaşık 5 yıldır okul müdürlüğü yapan C.A.'nın yaşları 13- 14 arasında değişen 10'dan fazla kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Savcılığın talimatıyla dün Maçka'da gözaltına alınan ve adliyeye sevkedilen C.A., sevk edildiği mahkeme tarafından “Küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar” suçundan tutuklandı.

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