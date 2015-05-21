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Okul müdürü öğrencisinin kulağını çekerek kafasıyla tahta sildi!

Ali Şir Nevai Ortaokulu Müdürü Süleyman Yiğit, daha önce de okula açtığı mescitle gündeme gelmişti

21 Mayıs 2015 13:03

Ankara Mamak'ta bulunan Ali Şir Nevai Ortaokulu'nda görevli müdür Süleyman Yiğit'in öğrencisinin kulağını çekerek başıyla tahta sildirdiği ortaya çıktı.  Görüntüler Hayat Televizyonu'nda yayınlandı. 

Birkan Bulut'un Evrensel'de yayımlanan haberine göre, okul müdürü Süleyman Yiğit, derste tahtaya kaldırdığı bir öğrencisini azarlamaya başladı. “Ben sana burayı sil demedim mi? Niye silmedin?” diyerek öğrencisinin kulağını çeken Yiğit, sonra da tüm sınıfın gözü önünde öğrencinin kafasını itip kakarak tahtadaki yazıları sildi.

 

Aynı müdür okula açtığı mescitle gündemdeydi

 

Müdür Yiğit, bundan bir ay önce de okula açtığı mescitlerle gündeme gelmişti. Keçiören'de İmam Hatip Liseli Baş Müdür Yardımcılığı yapan Yiğit yapılan son müdür atamalarıyla Ali Şir Nevai Ortaokulu'na görevlendirildi. Yiğit'in ilk icraatı ise iki sokak ötesinde cami bulunan okula iki mescit birden yaptırmak oldu.

Laboratuvar, spor salonu bulunmayan, kütüphanesi kapalı tutulan okula iki mescit birden açılmasına eğitimciler, veliler tepki göstermişlerdi. Yiğit'in dikkat çeken icraatlarından biri de spor ve bilgi yarışmalarında ödül alan çocuklara Diyanet Vakfı tarafından basılan Peygamber'in Hayatı kitaplarını hediye etmesiydi.

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