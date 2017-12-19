Okul Müdürü Kökmen'in öldürülmesi Bodrum'da protesto edildi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından öldürülmesi Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, basın açıklamasıyla protesto edildi.

Eğitim Bir-Sen Bodrum Temsilciliği, Eğitim-İş Bodrum Temsilciliği, Eğitim-Sen Bodrum İlçe Başkanlığı ve Türk Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Belediye Meydanı\'nda son günlerde öğretmenlere karşı uygulanan şiddet kınandı. Eyleme katılanlar açıklama sırasında \'Öğretmene uzanan eller kırılsın\', \'Eğitim toplumun geleceğidir\', \'Şiddete hayır\' sloganları attı. Grup adına açıklamayı, Eğitim Bir-Sen Bodrum İlçe Başkanı Nedim Çelebi, Eğitim-İş Bodrum adına Ezgi Ceyda Kutlu, Eğitim-Sen Bodrum İlçe Başkanı Ahmet Paksoy ve Türk Eğitim-Sen Bodrum Başkanı Hüseyin Tekinay birlikte bölüm bölüm okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Son yıllarda öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış, üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır. Neredeyse gün geçmiyor ki öğrenci ya da veli tarafından sözlü ve ya fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kasteden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en önemli problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bu acı haberlerin sonuncusu geçtiğimiz Cuma günü İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'nden geldi. Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren anlayış, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Bugüne kadar okullarda yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gibi öğretmenlere uygulanan şiddete seyirci kalan Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren uygulama ve politikalardan biran önce vazgeçmelidir. Öğretmeni toplum nezdinde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünmekteyiz. Öğretmenlerin çalışma huzurunun bozulmasına, mağduriyetine neden oluşturan ve bir baskı aracı olan BİMER\'in, CİMER\'in, Alo 147 hattının hizmete girmesiyle öğretmene yönelik şiddetin arttığı gözlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, öğretmenlere yönelik, şikayet etme hatları, performans ölçme uygulamaları, ehliyet ve liyakat yerine mülakat uygulamaları, mesleki ve ekonomik haklarından yoksun bırakması itibarsızlaştırma politikasının somut gerçekleridir. Bu uygulamalar yerine öğretmene yönelik şiddetin önüne geçilerek, öğretmene hak ettiği değerin verilmesini bekliyoruz.\"

Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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