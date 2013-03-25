Okul müdürü, kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde bir okul müdürünün, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Çocuğu taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, okulun 7'nci sınıf öğrencisi olan kızın ailesi, kızlarının E.D tarafından taciz edildiğini ileri sürülerek, polise şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren polis, okul müdürü 42 yaşındaki E.D'yi gözaltına aldı. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaşta kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Daha önce Düziçi İlçesi'ne bağlı bir beldedeki okulda müdürlük yapan E.D, 2011 genel seçimlerinde bir partiden milletvekili aday adayı olmuş, sıralamaya giremeyince, görevine dönmüştü.