'Okul müdürü gürültü yapan öğrencileri pet şişeye oturtmak istedi'

Eskişehir'in Beylikova İlçesindeki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ü.D.'nin gürültü yapan 2 öğrenciyi sınıfta pet su şişenin üzerine oturtmak istediği, ayrıca sınıftaki öğrencileri hortumla sıra dayağından geçirdiği öne sürüldü. Kaymakamlığın hakkında soruşturma başlattığı Ü.D., görevinden alınıp ilçe halk eğitimi merkezinde görevlendirildi.

Kemal Atlan ve Abidin Emirdağ’ın DHA’da yer alan haberine göre, ilk olay geçen geçen 10 Mart'ta Beylikova 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre okul müdürü Ü.D., ders başlamadan önce sınıfta gürültü yaptıklarını öne sürdüğü 6'ncı sınıftaki 2 öğrenciyi, sınıfta ceza olsun diye pet su şişesinin üzerine oturtmak istedi. Müdürün kollarından tutup pet şişenin yanına götürmek istediği M.A.E. ile F.K. adlı öğrenciler, bağırmaya ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine müdür Ü.D. öğrencileri bırakıp sınıftan ayrıldı.

Okul Müdürü Ü.D.'in 10 gün sonra 20 Mart'ta ise yine aynı sınıftaki 13 öğrenciyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle hortumla sıra dayağından geçirdiği öne sürüldü. Durumu ailelerine anlatan öğrencilerden 6'sı, velileriyle birlikte polis merkezine giderek müdür Ü.D.'den şikayetçi oldu.

Görevinden alındı

Beylikova Kaymakamlığı, okul müdürü Ü.D. hakkında soruşturma başlattı. Ü.D., görevinden alıp ilçe halk eğitimi merkezi müdürlüğü bünyesinde görevlendirdi. Ü.D.'nin her iki olayla ilgili olarak suçlamaları kabul etmediği, kendisine iftira atıldığı iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Velililer şikâyetçi

Öğrenci velilerinden M.K., oğlunun müdür tarafından sınıfta bir pet şişe üzerine oturmak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sınıfın ortasına pet şişeyi koymuş: Buraya 2 çocuğu oturtacağını söylemiş. Birisi benim evladım diğeri de başkasının evladı. Zorlamış çocuğu oturtmaya. Çocuk bağırınca korkup bırakıp kaçmış. Bunu yapan okul müdürüdür. Şikayetçi olduk, darp raporumuz var. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Teşekkür, takdir getiren çocuktu ancak bu olaylardan sonra artık okula gitmeyeceğini söylüyor. İmam hatip gibi bir okulda böyle bir olayın olması bizi daha da üzdü. Okul müdürü bir ay önce atanmış. Bugün de bir haftalık rapor aldığını öğrendik."

Çocukların psikolojisi bozuldu

Oğlunun sınıfta müdür tarafından hortumla dövüldüğünü iddiasında bulunan E.E. ise müdür hakkında şikâyetçi olduklarını söyledi. E.E. şöyle dedi:

"Hortumla dövme olayı söz konusu. Komple çocukların hepsini sıra dayağından geçirmiş. Sınıfta pet şişe olayını da duyduk. Bizi çok üzdü. Şu anda bekleme içerisindeyiz. . Konuyla ilgili kimse açıklama yapmıyor. Tamamen sessiz kaldılar. Emniyet de aynı şekilde sessiz kaldı. Milli Eğitim Müdürlüğü de aynı şekilde. Milli Eğitim Müdürü şikayetçi olmamamızı söyledi. Şikayetçi olmamız halinde bu durumun çocuklarımızın siciline işleneceğini söyledi. Bu durumu kendilerinin halledeceklerini söylediler.”