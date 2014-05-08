Okul Müdürü, Eğitim Sen üyesi öğretmeni darp etti

Geçen Mart’ta rehber öğretmen Samet Doğan’ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hakkında soruşturma başlatılan Üsküdar Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Kortikoğlu, bu kez de Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Örgütlenme Komisyonu Üyesi Onur Kahya’ya fiziksel saldırıda bulundu.

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Çayan Çalık, Mustafa Kortikoğlu hakkında daha önce defalarca soruşturma açılmasına rağmen görevden el çektirilmediğini ve Okul Müdürü’nün kollandığını söyledi. Eğitim Sen 2 No’lu Şube üyeleri, yarın okul önünde toplanarak Mustafa Kortikoğlu’na görevden el çektirilmesi için oturma eylemi yapacak.

Eğitim Sen 2 No’lu Şube’de Örgütlenme Komisyonu Üyesi olan müzik öğretmeni Onur Kahya, 2 Mayıs Cuma günü daha önce çalıştığı Üsküdar Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi’ne giderek, Müdür Mustafa Kortikoğlu’na örgütlenme faaliyetinde bulunmak istediğini söyledi. Mustafa Kortikoğlu, Onur Kahya’ya “Ziyaretini yap ve hemen git” cevabını verdi. Kahya’nın “Birazdan İstiklal Marşı töreni var. Yeterli vakit yok. Ziyareti törenin ardından yapacağım” demesi üzerine Kortikoğlu, Kahya’nın üzerine yürüyerek darp etmeye kalkıştı. Diğer öğretmenlerin araya girmesi sonucu saldırı girişimi engellenen Kortikoğlu, “Nöbetçiler, bunu dışarı çıkarın” diyerek güvenlik görevlilerine Kahya’yı zorla dışarı çıkarttırdı.

Olayın ardından okula giden Eğitim Sen 2 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Çayan Çalık, Mustafa Kortikoğlu ile görüşmek istedi. Çayan Çalık, Kortikoğlu tarafından hukuksuz bir şekilde okula alınmadığını belirterek, Kortikoğlu hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Kortikoğlu korunuyor mu?

Çayan Çalık, “Mart ayında rehber öğretmen Samet Doğan’a yönelik saldırısıyla ilgili olarak Kortikoğlu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe yazdık. Son saldırının ardından verdiğimiz soruşturma dilekçesinin ardından İli Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kortikoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi. Mustafa Kortikoğlu’nun adı uzun yıllardır bu tip fiziksel saldırılarla anılıyor. Ancak yıllardır, hakkında defalarca soruşturma açılmasına rağmen görevden el çektirilmedi. Eğitim Sen olarak, Mustafa Kortikoğlu’nun korunduğunu düşünüyoruz” dedi.

Oturma eylemi yapacaklar

Eğitim Sen 2 No’lu Şube üyeleri, yarın saat 14.00’da Üsküdar Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi önünde toplanarak basın açıklaması yapacak. Öğrenci ve öğretmenlerin psikolojisinin bozulmaması için Kortikoğlu’na bir an önce görevden el çektirilmesini talep eden şube üyeleri, basın açıklamasının ardından 1 saatlik oturma eylemi yapacak.

Mustafa Kortikoğlu’nun adı daha önce de öğretmenlere yönelik saldırı iddialarıyla gündeme gelmişti. 19 Mart 2014’te bir misafir öğretmenle müdürün odasına giden rehber öğretmen Samet Doğan, Kortikoğlu tarafından darp, tehdit ve hakarete uğramıştı.

19 Mart günü yaşadıklarını T24’e anlatan Doğan, Kortikoğlu’nun “Gelen misafirleri mutlaka benimle de tanıştırın” dediği için müdürün odasına gittiğini, odaya girdiğinde önce kovulduğunu, sonra da tekrar içeri çağırıldığını söyledi. Olaya “Bana böyle davranamazsınız” diyerek tepki gösterdiğini söyleyen Doğan, Kortikoğlu’nun fiziki saldırısına maruz kaldığını ifade etti. İddiaya göre, odanın kapısının önüne geçerek öğretmen Samet Doğan’ın çıkmasına engel olan Kortikoğlu, Doğan’a yumruk savurup boynunu sıktı. Müdür’ün, “Seni evinden aldırırım” diye tehditler savurduğunu belirten Doğan, oda kapısının çalınmasıyla kendini dışarı atıp okuldan çıktığını söyledi.

Doğan, “Olay sonrası Üsküdar Devlet Hastanesi’nden Darp Raporu ve 3 gün iş göremezlik raporu aldım. Takip eden iş gününde olayın etkisini üzerimden atamadığım için Psikiyatri Servisi’ne başvurdum, beş gün “orta derece depresyon” tanısıyla Psikiyatri Servisi rapor verdi ve ilaç tedavisine başlandı. Raporun bitmesinden sonra şiddet, tehdit, hakarette bulunan Okul Müdürü halen görevinin başında olduğundan, can güvenliğim olmadığından İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak başka bir okula görevlendirmemi talep ettim. Bu talebim üzerine Üsküdar Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi’ne 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonuna kadar görevlendirildim. Bunların yanında olaydan bir gün sonra 20.03.2014 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na 2014- 44662 dosya numarasıyla suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusuna istinaden savcılığın sevki ile Adli Tıp’tan darp raporu aldım. Aynı zamanda Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne konu ile ilgili 20.03.2014 tarihli 3987 sayı numaralı dilekçe ile şikâyette bulundum” diye konuştu.

Rehber öğretmen Samet Doğan’ın Adli Tıp’tan aldığı rapor şöyle:

14 yıl önce de haber olmuştu

Mustafa Kortikoğlu’nun adı bundan 14 yıl önce Sabah gazetesinde yer alan bir haberde de yer almıştı. Sabah gazetesinin 24 Eylül 2000 tarihli nüshasında yayımlanan, “Müdüre bak!” başlıklı habere göre, Kortikoğlu’nun adı şu iddialarla anılıyor:

- 1991 yılında sahte diploma düzenlediği için Pertevniyal Lisesi Müdürlüğü'nden alındı.

- İNSA Lisesi'nde Milli Piyango bileti sattı. Satılmayan bilete çıkan otomobili zimmetine geçirdi. Evraklarda tahribat yaptı. Kurduğu 3 koruma derneğinde yolsuzluk yapıp mahkemeye verildi...

- Sürüldüğü Esenler Amiral Tümer Lisesi'nde kardeşine sahte diploma düzenlediği için görevden uzaklaştırıldı.

- Bakırköy Hasan Polatkan Lisesi Müdürü'yken koruma derneğinin parasını zimmetine geçirdi. Yüksek fiyatla öğrenci kaydı yaptı. Bakanlığın kitapçığına adını yazarak piyasaya sürdü...

- Hiçbir makamdan izin almadan Avcılar İNSA Lisesi'ni onarım gerekçesiyle tahrip etti. Onarım işini ihale etmeden işbirlikçilerine verdi.

- Cebine para atmak için okulun 2 sınıfını kapatıp kantin yaptı.

- Para almak için fazladan kayıt yaptı. Sınıflar yetersiz kalınca 5 öğrenci Avcılar Lisesi'ne kaydırıldı.

- Beşiktaş'ta bir firmayla anlaşarak dışarıda 25-30 milyon liradan satılan formaları okulda 45-50 milyon liradan satıp cebine para attı.

- Aynı giyim firmasına, dışarıda 58 milyon liradan satılan Süper Lise kitaplarını 169 milyon liradan sattırdı.